Bando mascherine: «60 milioni spariti in un secondo, soldi a decine di partite Iva cessate»

ROMANO D'EZZELINO - Sessanta milioni di euro "bruciati" in un secondo. Lasciando molti imprenditori a secco. Una gara di corsa a colpi di clic in cui i primi arrivati ci hanno messo qualche millesimo di secondo per presentare la domanda online, dopo il "via" alle 9 del mattino della giornata fatidica, anche se era espressamente vietato l'uso di software specifici. Così su 190 mila aziende richiedenti solo tremila sono rimaste con un beneficiate, e le altre con un palmo di naso.

È la denuncia di Fabio Campagnolo, Ceo della F.lli Campagnolo di Romano d'Ezzelino (tra i marchi più noti del Gruppo quello di Cmp), relativo al bando "Impresa SIcura", rivolto alle aziende che volevano chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.) idonei a difendersi dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Un bando gestito da Invitalia, agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell'Economia.

In sostanza, dice l'imprenditore bassanese (che settimane fa aveva sollevato il caso di mascherine ordinate in Cina e bloccate), «è bastato un secondo e qualche millesimo perché i 60 milioni di euro, messi a disposizione dal Governo, andassero completamente esauriti». «Non è serio che uno Stato gestisca i rimborsi di Impresa Sicura - sbotta Campagnolo -, soldi che le nostre imprese hanno investito per la sicurezza dei lavoratori, basandosi su una procedura che non garantisce alcuna trasparenza». L'incentivo del Governo destinato alle aziende che hanno acquistato dispositivi di protezione individuale (Dpi) è sfumato in un attimo. «Un bando che ha scontentato molte più imprese di quelle che ha accontentato - prosegue Campagnolo -. E ripeto, non è serio vedere aziende rimaste escluse dalla graduatoria per aver impiegato poco più di un secondo ad inviare la richiesta».

Ma è solo una questione di sprint nel presentare la domanda online? Assolutamente no, risponde l'imprenditore, secondo il quale il bando «assomigliava di più a un trucco». E perché? «Per il fatto che non è serio constatare che tra le partite Iva che si sono aggiudicate le cifre più alte di questa lotteria ce ne siano parecchie che hanno cessato l'attività anni fa. Infatti basta un rapido controllo sulle imprese ammesse con rimborsi da 100.000 euro in su, per vedere che tra le prime 163 già 31 risultano con la partita iva cessata, anche da anni, corrispondenti a quasi 4,5 milioni di rimborsi». Campagnolo spiega che facendo una verifica tra le partite Iva assegnatarie del bando indicate nel sito di Invitalia e il sito dell'Agenzia delle entrate ha visto a chi appartengono e se siano ancora attive: «Ho analizzato per ora le imprese che hanno ottenuto i contributi più alti, tra i 100 mila e i 150 mila euro. Ma queste partite Iva chiuse da anni cosa c'entrano? In ogni caso è assurdo dare così tanto a poche imprese e nulla alle altre. Dobbiamo renderci conto che con 60 milioni si potevano acquistare 200 e più milioni di mascherine almeno, riempiendo l'Italia». «Io mi auguro - conclude l'imprenditore - che chi ha il potere di indagare lo faccia, per il bene di tutti noi. L'Italia per ripartire ha bisogno di credibilità, legalità e competenza, tutti valori che a mio giudizio questo bando non ha fatto purtroppo emergere».

Ultimo aggiornamento: 17:49

