L'imposta di soggiorno riparte e raddoppia a 2 euro/giorno: botta e risposta tra Bonotto (albergatori) e l'assessora Cabion

BASSANO - Imposta di soggiorno ripristinata dal primo aprile, e non è un pesce. Lo conferma l'assessora Giovannella Cabion, motivando la scelta dell'amministrazione. La questione ha animato parecchio le stanze politiche ed economiche.

Albergatori contro

La ripartenza dell'imposta di soggiorno a Bassano, sostanzialmente raddoppiata passando da 1 a 2 euro, non è piaciuta agli albergatori. La Confcommercio ha smentito che l’aumento fosse stato concordato con i stessi vertici delle categorie economiche. Mentre la presidente degli albergatori, Caterina Bonotto, ha sottolineato che aveva ricordato ancora in novembre all'assessora Cabion un riepilogo dell’importo richiesto dai Comuni di Cittadella, Asolo, Castelfranco e Romano d’Ezzelino, aggiungendo «che altre realtà vicine e con importanti insediamenti alberghieri, come Marostica, Nove e Cassola, non applicano l’imposta».«Sulla questione avremmo dovuto essere consultati - aveva concluso Caterina Bonotto - visto che come operatori di settore potremmo suggerire impieghi molto più interessanti e promozionali per tutto il territorio, senza considerare la spinta che questo gettito avrebbe potuto garantire al progetto del Marchio d’Area». Inoltre ha ricordato di aver richiesto una possibile proroga dell’imposta di soggiorno visto che i flussi turistici ancora tardano a riprendersi.

Tasca: «Sarà un pesce?»

Anche il Pd bassanese ha preso posizione. «È una scelta senza senso: l’economia e il turismo stanno appena ripartendo e il segnale che diamo ai turisti e agli operatori del settore è che raddoppiamo la tassa di soggiorno. Per di più sindaci dei comuni contermini come Marostica si sono affrettati a dichiarare che da parte loro non metteranno alcuna tassa. A questo punto vogliamo sperare che sia uno scherzo, visto che si parla del 1º di aprile» aveva chiosato il segretario Luigi Tasca.

Cabion: «Scelta condivisa»

E alla vigilia del primo di aprile è stata proprio l'assessora a mettere i puntini sulle "i". «L'impegno dell'amministrazione in questi due anni - ha dichiarato Giovannella Cabion - è stato quello di investire in maniera importante su attività turistiche che promuovessero la città e il territorio: ricordo i 50 eventi in 120 giorni, proposti per l’inaugurazione del Ponte. Bassano, anche in lockdown, ha continuato a organizzare manifestazioni nel rispetto delle restrizioni sanitare anti Covid, che consentissero comunque alle attività, fortemente penalizzate, di continuare a lavorare. Il modus operandi dell'Amministrazione stessa è quello di lavorare in sinergia con le categorie produttive, concordando scelte e strategie. Più volte ho coinvolto e incontrato il presidente degli albergatori, i referenti di Confcommercio e Confesercenti». E chiama proprio in causa la Bonotto: «Da suggerimenti del presidente degli albergatori si è arrivati in Giunta alla decisione che l’imposta di soggiorno fosse unica per tutte le categorie ricettive. La nostra proposta infatti era stata di scaglionare su tre importi diversificati da 1, 1,50 e 2 euro a seconda della struttura alberghiera. Il reinserimento dell’imposta era stato inoltre comunicato via mail sia a dicembre, per gennaio, che poi a marzo, per aprile».

«Serve a pagare la promozione»

Ma perché serve l'imposta secondo il municipio? Ecco la risposta di Cabion: «L’imposta di soggiorno è l’unica entrata per i capitoli del turismo e, a differenza di altri Comuni limitrofi, a Bassano esiste già da molti anni. Era quindi obbligo dell’amministrazione comunicare ai diretti interessati entro il 31/12, così com’è stato fatto, che l’imposta sarebbe ripartita. A fine 2021 - ribadisce la Cabion -, visto il perdurare dello stato di emergenza, si è concordato con il presidente degli albergatori, con Confesercenti e Confcommercio, la sospensione dell’imposta sino al 31 marzo 2022. Spiace percepire l’amarezza degli albergatori, perché la scelta dell’Amministrazione è sempre stata quella di lavorare in sinergia. L’imposta di soggiorno è a carico dei turisti e il nostro lavoro sta offrendo una splendida immagine di Bassano a livello nazionale e internazionale, su canali televisivi, social e riviste di settore. Va precisato inoltre che l'imposta contribuisce esclusivamente alla valorizzazione dell’ambito turistico. Prova ne sia che lo Iat, ufficio d’informazioni turistiche dei Comuni del territorio, è finanziato esclusivamente da Bassano. Gli altri Comuni, che pur vengono coinvolti nella promozione e ne usufruiscono, non avendo introdotto l’imposta di soggiorno non hanno mai contribuito economicamente all’attività di questo servizio infracomunale».