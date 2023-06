Vicenza, espulsi 17 immigrati clandestini. Il questore: «No ai pregiudicati sul nostro territorio»

VICENZA - La questura vicentina ha ordinato 17 allontanamenti dall'Italia di immigrati clandestini. Queste decisioni, avvenute negli ultimi giorni, hanno l'obbligo di essere rispettate entro sette giorni. Inoltre, il questore berico Paolo Sartori ha firmato 45 revoche di permesso di Soggiorno con l'intimazione alle persone interessate a lasciare l'Italia entro 14 giorni.

Il risultato segue l'attività svolta dai poliziotti in questi ultimi tempi contro tutte le forme di illegalità che mettono a repentaglio la civile convivenza.

La stessa sorte è toccata a un 23enne di origini ghanesi, pluripregiudicato e anche condannato ad un anno di carcere per traffico di droga e arrestato nel 2020 per violenza sessuale. L'uomo aveva commesso vari reati, quali furto, rissa, spaccio di droga, mentre qualche mese fa era stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali prima di essere fermato, l'altra notte, per una rissa.

«Questo genere di attività di Polizia di sicurezza - ha evidenziato Sartori - sono finalizzate ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti stranieri pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza».