Il Volo, Nannini, Mahmood, Nomadi: parata di star in piazza dei Signori

VICENZA - Piazza dei Signori come un anfiteatro. Il salotto di Vicenza come un grande palcoscenico.

Nell'ordine: il 3 settembre Il Volo, il 4 i Nomadi, il 5 Mahmood, il 7 Gianna Nannini. E l'8 settembre - festa patronale dedicata alla Madonna di Monte Berico che vede le giostre in Campo Marzo - ecco il comico Enrico Brignano. Parata di star della musica e dello spettacolo all'ombra della basilica palladiana.

Settembre si apre con una serie di appuntamenti con i quali la città conta di fare il pieno di vicentini e turisti. «Vicenza è diventata centrale nel panorama nazionale e riferimento per gli appassionati di musica grazie alla professionalità degli organizzatori e al lavoro che abbiamo svolto in questi anni per riportare i grandi artisti», commenta l'assessore al turismo Silvio Giovine.

Il Volo proporrà i brani tratti del recente tributo a Ennio Morricone, insieme ad altri successi che hanno caratterizzato la loro carriera, mentre i Nomadi si esibiranno in un concerto benefico destinato a raccogliere fondi a favore della Fondazione di ricerca renale dell'ospedale San Bortolo. Quella di Mahmood sarà una tappa del Ghettolimpo Summer Tour, con le sonorità dell'ultimo album, già disco d'oro. Nannini, accompagnata da Davide Tagliapietra, sarà invece protagonista di una serata elettroacustica con hit storiche come “Sei nell'anima” e canzoni recenti tra cui “La differenza”. Lo show di Brignano infine fa parte del tour “Ma diamoci del tu”.

Gli spettacoli inizieranno alle 21. Biglietti e informazioni nel circuito Ticketone e su vicenzainfestival.it.