Il maltempo si abbatte sul Nordest: raffica di chiamate ai Vigili del fuoco.

Il maltempo sferza il Nordest. Da questa mattina una perturbazione sta attraversando il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Le nubi sono apparse verso metà mattinata con la grandine che è caduta a cavallo delle due regioni. Poi il freddo e il vento hanno cambiato decisamente una domenica che sembrava soleggiata.

UDINE

Diverse le richieste di intervento arrivate ai Vigili del fuoco. A Codroipo, in via Santuario, le squadre dei Pompieri sono intervenuti per la rimozione di alcuni ostacoli in mezzo alla strada. A Lignano, in piazza del Sole Ovest, è caduto un grosso pino in mezzo alla strada, fortunatamente quando non stava passando nessuno. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso. A creare problemi anche un altro pino in via Tarvisio, sempre a Lignano, e uno striscione pubblicitario in via Goldoni a Latisana. Chiamate sono arrivate anche da San Vito al Torre e Cervignano, dove il vento ha fatto volare alcuni elementi di un ponteggio di via Aquileia. Altri alberi sono caduti anche a Lusevera

PORDENONE

A Pordenone il vento ha creato problemi alla tensostruttura di via Montereale, usata per i tamponi. Un albero è invece caduto sulla strada provinciale 1 nei pressi di Valeriano di Pinzano al Tagliamento così come a Travesio sulla provinciale 32. Stessa situazione a Sacile, con via Ronche interdetta per un albero caduto sulla strada. A Fischetti di Caneva un capannone è stato parzialmente scoperchiato mentre a Sarone una intera linea telefonica è stata abbattuta dal forte vento.

VENEZIA

In centro storico a Venezia i Vigili del fuoco sono intervenuti per diversi camini pericolanti. A Mussetta di San Donà un palo della compagnia telefonica si è spezzato.

TREVISO

Interessata dal maltempo una linea telefonica e la zona collianre del Montello, in particolare Nervesa della Battaglia.

VICENZA

A Bassano una vetrata è caduta da un condominio, volando sul piazzale antistante fortunatamente senza provocare feriti.



