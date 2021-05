Il console Usa: «Il governo americano aumenterà gli investimenti per le basi»

VICENZA - Emergenza Covid, campagna vaccinale ma soprattutto integrazione tra militari americani e vicentini. Nella città del Palladio i temi di attualità e non solo sono stati al centro di un incontro tra il prefetto Pietro Signoriello e il console generale Usa a Milano Robert Needham.

Accompagnato dal consigliere per gli affari politici e militari dell'ambasciata Usa a Roma Rohit Nepal, dal vice console per gli affari politici ed economici Brett Dvorak e dalla specialista politica Alessia Pastorutti, Needham ha confermato la “volontà del governo americano di incrementare gli investimenti nelle basi militari in ambito provinciale”. Il prefetto ha

espresso “piena disponibilità a collaborare per tutti i profili di competenza e reciproco interesse”.

APPROFONDIMENTI VICENZA Vicenza, il console Usa dal prefetto

Vicenza parla sempre più inglese, dunque, anche in virtù del fatto che il capoluogo berico nel corso degli anni è diventato una sorta di “hub a stelle e strisce”. Tra caserme Ederle e Del Din, bambini e civili, gli americani che risiedono nel territorio sono oltre 15 mila.

Il console degli Stati Uniti è stato ricevuto anche dal sindaco Francesco Rucco, che a palazzo Trissino, sede istituzionale del Comune, ha fatto issare la bandiera americana.