Il Bassano si fa il regalo di Natale: 6-0 al Longare, tripletta di Garbuio

Chiudere l’anno in bellezza. Il Fc Bassano 1903 allontana il periodo difficile come meglio non si poteva, una autentica goleada nel recupero di campionato ai danni del Longare, un 6-0 che ha fatto tornare alla mente quella squadra di inizio campionato che, soprattutto al Mercante, sembrava di ben altra categoria.



Una vittoria netta, indiscutibile, che serviva come il pane nella giornata in cui i Fedelissimi avevano anche organizzato la Festa di Natale, in cui il pubblico ha fatto sentire tutto il suo calore ad una squadra che deve ritrovarsi. Partire con sei reti, rivedere il Garbuio dello scorso anno (per lui pallone a casa visto la personale tripletta), la conferma dei nuovi acquisti Dal Dosso e Montagnani entrambi in gol, la rete anche del giovane Alberti, la porta inviolata. Tutte buone notizie per mister Checco Maino che ha provato uno spavaldo 4-4-2 con due ali vere come Alberti e Montagnani, mentre in porta è confermato Michelon con De Carli che pare in uscita dalla società di via Piave. Ora per il tecnico ci sarà tutta la pausa natalizia per lavorare con i nuovi e con l’ultimo grande acquisto, Giulio Bizzotto, uno che ha visto la B a Cittadella e che vuole tornare a casa per dimostrate tutto il suo valore. Uno che non ha nulla a che vedere con questo campionato, che può decisamente fare la differenza e spingere i giallorossi verso l’alto, in una vera e propria rivoluzione di mercato di Giacometti.



Il Bassano si è rinforzato perché l’obbiettivo rimane il primo posto, anche se lo Schio non molla: la squadra in testa continua a vincere e lo fa anche sul campo della Calidonense, mantenendo a quattro la distanza da Garbuio e compagni. Proprio la Calidonense sarà la prossima avversaria dei giallorossi, con il girone di ritorno che si aprirà il 5 gennaio: ora si pensa alle vacanze, poi la testa sarà tutta al campionato. Il Bassano, questa Promozione, la vuole vincere sul campo. Ultimo aggiornamento: 11:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA