Cade per otto metri scalando una cascata di ghiaccio: ferito ice climber di 46 anni

VALDAGNO (VICENZA) - Un ice climber di 46 anni di Valdagno (Vicenza) è finito in ospedale a Rovereto, in Trentino, dopo essere caduto per circa otto metri mentre stava scalando la cascata di ghiaccio «Mani fredde» nei pressi del passo Campogrosso (Recoaro Terme, Piccole Dolomiti). L'allarme al 112 è arrivato poco dopo le 12 di oggi, domenica 27 febbraio, da parte dei suoi compagni di cordata. L'uomo ha sbattuto la testa e si è infortunato ad una gamba, pertanto è stato recuperato con l'elicottero dagli operatori del Soccorso Alpino di Vallagarina e Ala (Trentino) e Recoaro (Veneto e trasportato in ospedale.