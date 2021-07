I biancorossi vanno in ritiro ad Asiago: gare e amichevoli aperte ai tifosi

VICENZA - Vacanze finite per il Lanerossi Vicenza. Il Club biancorosso si appresta a lasciare il capoluogo berico per salire sull'Altopiano di Asiago. Il ritiro scatterà il 16 luglio e durerà fino al 29 luglio.

Per la squadra si tratta di un ritorno «per nulla scontato», come afferma il presidente della Provincia Francesco Rucco: «L'abbiamo fortemente voluto - aggiunge - per il legame che c'è tra il Vicenza Calcio e il territorio». In effetti il soggiorno ha trovato il sostegno dell'ente di contra' Gazzolle e dei comuni di Asiago, Gallio e Roana.

Per i tifosi ci sarà la possibilità di assistere ad allenamenti e amichevoli, anche se le regole per partecipare, fanno sapere i sindaci, non sono ancora chiare. «Ma è chiara la volontà di accogliere i tifosi, pur nel rispetto dei protocolli, perché quello in Altopiano possa rappresentare un momento di incontro con i tanti sostenitori», precisano.

I giocatori saranno ospitati all'Hotel Gaarten. A loro disposizione lo stadio Zotti di Asiago e il comunale di Gallio.