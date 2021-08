I 4 sacrari uniti da un percorso di 200 km: rinasce l'Alta via della Grande Guerra

VICENZA - Lavori in corso sulle Prealpi vicentine. Sentieri alpini, vecchie fortezze, musei all'aperto, muri e recinzioni. Lungo i i 4 Sacrari miltari della provincia - Pasubio, Cimone, Asiago e Grappa - è in fase di recupero l'Alta via della Grande guerra, ovvero il percorso di 200 km che attraversa i luoghi dove si è combattuta la prima guerra mondiale.

Un progetto da 1 milione di euro, in gran parte finanziato dalla Regione, destinato a risistemare territori ricchi di storia. «Sono tante le componenti del progetto - sottolinea Valter Orsi, consigliere provinciale delegato e sindaco di Schio - A partire da quella ambientale, visto che interessa luoghi incontaminati, a quella turistica, dedicata a chi vuole vivere la montagna, passando per quella economica e sociale. Che vuol dire prodotti locali, ricettività, ristorazione slow, con la riqualificazione del tessuto economico e sociale di paesi, contrade, rifugi e baite».

Cinque le zone di intervento: Pasubio e Novegno, Tonezza, Asiago e i sette comuni, Grappa e Pedemontana. Tra gli interventi, la messa in sicurezza di costruzioni come i forti Corbin, Campolongo, Interrotto, Verena e Lisser. In corso lavori al museo all'aperto di Monte Zebio, sul sentiero Cai del Cimone e su quello da Malga Pozze e Monte Forno fino a Monte Chiesa. A breve si passerà al Monte Cengio e in particolare al sentiero di arroccamento noto come “la granatiera”.