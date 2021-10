Halloween, sequestrati 1800 articoli pericolosi. Multa fino a 25mila euro a chi li vende

VICENZA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, in prossimità del Ponte di Ognissanti e dei festeggiamenti di “Halloween”, hanno intensificato su tutto il territorio della provincia i controlli finalizzati a contrastare la criminalità economico finanziaria, con particolare attenzione all’immissione in commercio di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, impedendone così l’utilizzo non sicuro da parte dei più giovani e dei giovanissimi.

APPROFONDIMENTI PORDENONE Halloween: sequestrati cosmetici e 860 maschere per la notte dei...

In particolare, i militari della Compagnia di Schio, nel corso di un controllo presso in un emporio, hanno bloccato la vendita di prodotti non sicuri. Alla fine sono stati 1795 articoli vari, tra portachiavi, orologi, bracciali anelli, maschere e capi di abbigliamentoa tema “Halloween” e destinati perlopiù ai bambini, del tutto carenti dei prescritti requisiti di sicurezza, procedendo così al sequestro amministrativo della merce e contestando all’esercente una sanzione amministrativa (da 516 a 25.823 euro) e notiziando la competente Camera di Commercio di Vicenza.