Hackathon Day Loison con 50 studenti della Cattolica che si sfideranno nei progetti 4.0: a fine giugno i vincitori

VICENZA - Il feeling tra mondo accademico e azienda Loison nasce con la piattaforma job.loison.com, ma il clou sarà domani - venerdì 17 giugno - con l'Hackathon Day che coinvolge l’Università Cattolica di Milano. «Con questo ateneo abbiamo collaborato già lo scorso anno per un progetto di digital marketing - spiega il patron Dario Loison - stavolta sono coinvolti circa 50 studenti universitari divisi in 10 "squadre" ognuna delle quali dovrà sviluppare una campagna di comunicazione per la promozione online di Loison in diversi Paesi stranieri in funzione del consumer e del trade».

A tal proposito l’Università Cattolica ha sviluppato una piattaforma e coniato gli hashtag #LoisonxUnicatt e #LoisonHackathon. “Abbiamo sempre coltivato il rapporto scuola-impresa coinvolgendo in particolar modo il mondo universitario con progetti di marketing, strategie digitali e sviluppo, che trovano in noi maggior fertilità – conclude Dario Loison – e ad oggi sono oltre 15 gli atenei con cui collaboriamo da diversi anni. In questa occasione con la Cattolica abbiamo pensato appunto a una full immersion densa di stimoli creativi e “disruptive activities” per consentire massima espressività alle giovani menti coinvolte con l’obiettivo di innovare le nostre attività digitali sui mercati europei”. La sfida proseguirà poi con le fasi successive a Milano per concludersi il 28 giugno con la presentazione dei progetti e la premiazione del gruppo vincitore.

Sempre in ambito universitario - ma con vista sull'eno-gastronomia e l'alimentazione -si segnala l'iniziativa del San Raffaele di Milano con il corso per Master di primo livello in Filosofia del cibo.