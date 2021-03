Guasto sulla Milano-Venezia, trasporto ferroviario nel caos Tutti i treni coinvolti

VICENZA - Traffico ferroviario del Vneeto nel caos: alle 19:50 di stasera mercoledì 17, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo la ferrovia della linea Milano-Venezia all’altezza di via D'Annunzio a Vicenza per degli scoppi percepiti da alcuni richiedenti lungo la linea ferrata.

La causa degli scoppi è stato il tranciamento della linea area della ferrovia durante il transito del treno regionale Verona-Venezia, che è rimasto bloccato subito dopo il passaggio della passerella pedonale. I vigili del fuoco hanno assistito le decine di passeggeri fino all’intervento dei tecnici di RFI, che hanno messo in corto la linea. I passeggeri sono stati poi aiutati dagli stessi vigili del fuoco durante la discesa del treno avvenuto con l’aiuto di una scala.

I passeggeri sono stati poi trasportati in stazione a Vicenza. Gravi ritardi durati tutta al notte sulla linea per il blocco della linea ferroviaria.

Da Trenitalia

Nel guasto sono stati coinvolti con forti ritardi i seguenti treni:

• FR 9755/9756 Milano Centrale (18:45) - Udine (22:37)

• RV 3508 Venezia Santa Lucia (19:10) - Verona Porta Nuova (20:38)

• RV 3523 Verona Porta Nuova (19:22) - Venezia Santa Lucia (20:50)

• RV 3512 Venezia Santa Lucia (20:10) - Verona Porta Nuova (21:38)

• RV 3516 Venezia Santa Lucia (21:10) - Verona Porta Nuova (22:38)

• RV 3521 Verona Porta Nuova (22:22) - Venezia Santa Lucia (23:50)

• R 17239 Verona Porta Nuova (18:41) - Venezia Santa Lucia (20:56)

• R 17228 Venezia Santa Lucia (19:04) - Verona Porta Nuova (21:26)

• R 17232 Venezia Santa Lucia (19:34) - Vicenza (20:52)

• R 17234 Venezia Santa Lucia (20:04) - Verona Porta Nuova (22:26)

• R 17243 Vicenza (20:08) - Venezia Santa Lucia (21:26)

• R 17236 Venezia Santa Lucia (20:34) - Vicenza (21:52)

• R 16200 Treviso Centrale (20:38) - Vicenza (21:46)

• R 17247 Verona Porta Nuova (20:41) - Venezia Santa Lucia (22:56)

• R 17124 Venezia Santa Lucia (21:04) - Verona Porta Nuova (23:26)

• R 17248 Venezia Santa Lucia (22:34) - Vicenza (23:52)

Rarzialmente cancellato il regionale 17245 Verona Porta Nuova (19:41) - Venezia Santa Lucia (21:56)

Ultimo aggiornamento: 23:01

