Vuole subito il Green pass, sfascia l'ambulatorio dell'ospedale e fugge: caccia all'uomo

VICENZA - L'ambulatorio del Centro tamponi dell'ospedale di Santorso (Vicenza) è stato danneggiato da un uomo che pretendeva di ottenere da subito il Green pass. Al centro dell'episodio è stato un cittadino romeno, che non è ancora stato identificato. Secondo le ricostruzioni il paziente, dopo aver fatto la vaccinazione, non aveva ancora ottenuto a distanza di poche ore la certificazione verde. Per questo si è presentato al Centro tamponi della Ulss 7 Pedemontana senza prenotazione pretendendo un test, ma al «no» dei sanitari ha iniziato a distruggere la postazione di un infermiere minacciando tutte le persone attorno a lui. Dopo aver sfogato la sua rabbia è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri di Schio (Vicenza) che grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cercheranno di risalire all'uomo.