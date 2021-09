Green pass, una ventina di insegnanti dimostra sotto le finestre del provveditore

VICENZA - Una ventina di professori degli istituti superiori della città di Vicenza e provincia si è ritrovata questa mattina sotto al Provveditorato agli studi per protestare contro l'introduzione dell'obbligatorietà del green pass per i docenti. Armati di cartelli che indicavano il nome di appartenenza delle proprie scuole e con la mascherina calata sugli occhi hanno deciso di mettere in scena una contestazione pacifica il giorno dopo le sospensioni di alcuni professori arrivate dopo cinque giorni di assenza ingiustificata. Almeno tre gli insegnanti nel Vicentino già sottoposti ad un provvedimento di sospensione senza stipendio dal loro incarico.