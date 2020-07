La più antica grapperia d'Italia si rinnova: la famiglia passa la gestione ai manager

BASSANO DEL GRAPPA - A 241 anni si cambia. Dalla Ditta Bortolo Nardini, la più antica distilleria d'Italia e leader dal 1779 nel mercato delle grappe e dei liquori di eccellenza, nasce per conferimento di ramo d'azienda Distilleria Nardini S.p.A, azienda fortemente voluta dalla famiglia Nardini e dalla stessa controllata al 100%, la cui missione è quella di consolidare e sviluppare ulteriormente la presenza del brand Nardini nel mercato Spirits a livello nazionale e internazionale.



L'affidamento della gestione operativa ad un nuovo team manageriale viene annunciato, in una nota, dalla stessa distilleria con sede a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. In particolare la famiglia Nardini, il cui nome, attraverso secoli e generazioni, è divenuto sinonimo del distillato nazionale, ha scelto di affidare la gestione operativa della Distilleria Nardini ad un team strutturato di manager di consolidata esperienza nel settore Wine & Spirits, individuando il Direttore Generale in Massimo Tonini, già in squadra da metà ottobre.



L'indirizzo strategico dell'azienda è affidato ad un nuovo consiglio di amministrazione, che vede la presenza di quattro membri della famiglia veneta affiancati dall'ingresso di Stefano Saccardi, manager proveniente dal Gruppo Campari, con notevole esperienza e storie di successo nell'area Merger & Acquisition. «Vi era la necessità di focalizzarsi sull'attività caratteristica dell'area Spirit, con una iniezione di managerialità dall'esterno, unita ad una forte propensione allo sviluppo del business sia nel mercato domestico che internazionale», fa sapere la famiglia Nardini attraverso l'Amministratore delegato Michele Viscidi, già presente da sei anni nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda. Nardini, viene infine precisato, «si rinnova focalizzandosi sul core business, con l'obiettivo di perseguire una crescita che non pregiudichi l'amore per il territorio e per la qualità, peculiarità che da sempre hanno reso il marchio Nardini unico per eccellenza e storicità».