Razzia di vandali nella notte: tagliate le gomme a 18 auto

VICENZA - Ieri notte, 15 maggio, a Vicenza in via Sarpi, i militari della sezione Radiomobile del Norm sono intervenuti per il danneggiamento aggravato a un gran numero di auto in sosta.

Ignoti vandali - spiegano i responsabili dell'Arma - nel corso della notte hanno forato gli pneumatici di 18 auto in precedenza lasciate in sosta dai rispettivi proprietari nei parcheggi sulla strada.

Tutti i fori praticati mediante l’utilizzo di un oggetto acuminato. Danni in corso di quantificazione, indagini in corso da parte di quest’Arma