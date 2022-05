Gli occhi del Grande fratello sulla città: vicentini spiati da 120 telecamere

VICENZA - Da Ponte degli Angeli a Santa Lucia, da viale Eretenio a ponte Furo. Il Grande fratello sorveglia Vicenza.

La città del Palladio si dota di 9 nuove telecamere che porteranno complessivamente a 120 il numero degli occhi elettronici in funzione. Un record. Vicentini sempre più spiati dunque. Parola d'ordine è sicurezza. «Ampliare il sistema di videosorveglianza è una priorità dell'amministrazione, per dare risposta alla richiesta di maggiore sicurezza e consentire alle forze di polizia di intervenire tempestivamente», conferma il sindaco Francesco Rucco.

Centomila euro la cifra destinata agli ultimi apparecchi, che andranno a controllare due aree: la parte est di Campo Marzo compresa tra la zona Eretenio e piazzetta San Giuseppe e quella a ridosso di borgo Santa Lucia. Previsto inoltre il potenziamento del progetto di prevenzione e contrasto del micro spaccio di sostanze stupefacenti grazie a 31 mila euro statali. Progetto che, aggiunge Rucco, «consentirà di implementare le dotazioni operative del distaccamento di Campo Marzo della polizia locale».

Le immagini delle videocamere sono condivise con la Centrale operativa della questura e il Comando provinciale dei Carabinieri. Permettono di presidiare gran parte del centro storico, in particolare viale Milano, viale Torino e il piazzale della stazione. Monitor in funzione anche a Monte Berico e al parco Querini. Non è finita. Presto arriveranno i primi 3 targa system per rilevare il traffico. Troveranno posto in Riviera Berica, strada Marosticana e in viale Trieste.