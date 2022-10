Interdizione dalle tv per Jannacopulos, patron di Rete Veneta e Antenna Tre. L'accusa: le usava per denigrare il dg Ulss 7. L'editore e figlio Filippo: «La società non c'entra»

VICENZA - È stato interdetto dall'esercitare qualsiasi attività di impresa in editoria attraverso alcune emittenti del Triveneto per la durata di un anno per aver avviato una campagna denigratoria contro un pubblico ufficiale. A mettere in atto la misura interdittiva è stata la Guardia di Finanza di Bassano. I provvedimenti sono scattati per l'imprenditore Giovanni Jannacopulos. L'uomo, che secondo la Procura di Vicenza di fatto era direttore e gestore delle emittenti Rete Veneta e Antenna Tre, avrebbe esplicitamente mosso a Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss 7, alcune richieste riguardanti la gestione dell'ospedale di Bassano del Grappa.

La campagna mediatica

Al primo rifiuto ricevuto l'imprenditore non l'avrebbe presa bene e la promessa di far partire gli attacchi è diventata realtà. Dal quel giorno sono stati trasmessi periodicamente servizi giornalistici rivolti a screditare il direttore generale mettendo dubbi sulla sua professionalità, diventando giorno dopo giorno sempre più aggressivi e personali. L'indagine della Guardia di Finanza è partita dopo la denuncia del dirigente ospedaliero.

La risposta dell'editore

«La vicenda di cui si occupa la Procura di Vicenza non ha nulla a che vedere con l'attività delle tv. Riguarda un fatto personale di mio padre, ma la società cui fanno capo le emittenti non è coinvolta, tant'è che non è stata oggetto di alcun provvedimento, nè ad acquisizioni di materiali». È la posizione espressa da Filippo Jannacopulos, legale rappresentante della società editrice di Rete Veneta e Antenna 3, figlio di Giovanni Jannacopulos, indagato per minacce continuate verso il direttore dell'Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza. La Procura di Vicenza, in relazione alla campagna mediatica che sarebbe stata messa in atto nei confronti del dirigente sanitario, ipotizza che Giovanni Jannacapolus svolgesse «di fatto l'attività di direzione e gestione» delle emittenti. Cosa smentita dal figlio, Filippo: «L'informazione - sottolinea - è sottoposta a regole precise. Ci sono direttori, editori, e nulla ci è stato contestato dalla Procura di Vicenza. Che effetto c'è sulle due tv? Nessuno».