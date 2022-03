Giovanni Battaglin: «Quel Mondiale negato da giudici e sfortuna»

Quell'anno, era il 1981, Giovanni Battaglin da San Luca di Marostica avrebbe potuto vincere tutto, tanto andava forte. Era arrivato in testa alla Vuelta, il giro della Spagna, poi aveva messo nel mirino il Giro d'Italia e aveva fatto centro, primo veneto in 105 edizioni della corsa in rosa. Dopo di lui, nel 2004, solo il veronese Damiano Cunego nato proprio nell'anno del trionfo di Battaglin. Stranamente i veneti, popolo in bicicletta e di grandi campioni, hanno sempre faticato a salire sul podio con la maglia rosa. Qualcuno è stato sconfitto più dalla sfortuna che dagli avversari, come Imerio Massignan, altro vicentino di collina, entrato nel mito perché era scivolato nel tunnel della tempesta di ghiaccio e vento e ne era uscito vincitore.

Anche Battaglin ha un conto aperto con la sfortuna che gli ha negato un titolo mondiale, quello del 1979 in Olanda, una corsa durissima, partiti 114 e arrivati appena 44. A cento metri dal traguardo ci sono quattro uomini in fuga. Jan Raas, che corre in casa, sbanda prima della volata e sbatte contro le transenne l'italiano che è al comando. Battaglin cade e gli si piega la bicicletta. Gli altri si fermano, Raas spinge sui pedali e se ne va, il direttore di gara fa finta di niente. Battaglin raddrizza i raggi della ruota ed è sesto al traguardo. «Era il mio mondiale, quell'anno facevo quello che volevo Adesso sono pensionato», racconta Giovanni Battaglin, 71 anni. Ha aperto quarant'anni fa a Marostica una fabbrica di biciclette, ha passato la mano al figlio Alessandro: prima telai in alluminio, poi in acciaio, in carbonio e adesso nuovamente in acciaio. Il gioiello è la Portofino', il telaio parte da 5 mila euro.



Come è incominciata la sua storia di ciclista?

«Venivo da una famiglia operaia del dopoguerra, papà Pietro collocava esplosivo per la costruzione della diga. Siamo tre fratelli, tutti cresciuti in collina a San Luca, e la bicicletta era l'unico modo di spostarsi perché la nostra casa era sul cocuzzolo, dopo la chiesa. L'idea di correre mi è venuta a 18 anni, andavo forte in salita, la casa sulla collina mi aveva dato gambe buone e si era sparsa la voce. Mi ha chiamato la Velo Junior di Nove, il paese della ceramica, che aveva una bella squadra di allievi. L'anno dopo sono passato alla Campagnolo dove c'era il commendatore Tullio titolare di brevetti per componenti di bicicletta, aveva creato il cambio più venduto al mondo, soppiantando la francese Simplex. Mi aveva preso come suo pupillo, gli piacevano gli scalatori: Bocia, non cambiare mai! mi diceva».



È passato presto tra i professionisti?

«Un anno dopo con la maglia della Jolly Ceramica ho vinto il Giro d'Italia Baby e poi sono diventato professionista. Era un ciclismo diverso allora, c'era il blocco olimpico e bisognava aspettare quattro anni, così arrivavi o troppo giovane o già vecchio. Nel 1972 c'erano le Olimpiadi di Monaco e io dovevo passare alla Salvarani con Gimondi e Marino Basso, che aveva appena vinto il mondiale, invece sono rimasto alla Jolly fino al 1977. La prima gara da professionista l'ho vinta nel 1973, il Giro del Lazio, sono arrivato al traguardo di Ariccia per distacco. Al mio primo Giro d'Italia sono salito sul podio, dietro Merckx e Gimondi. Il belga quell'anno non ha lasciato niente: Giro, Tour e mondiale! Merckx era inesorabile e aveva uno squadrone micidiale. Definirlo è difficile, andava dappertutto, non sottovalutava nessuno, in maniche corte anche con la bufera di neve. Penso sia stato il più grande del ciclismo dell'era moderna. Ai miei tempi c'erano grandi campioni: da Anquetil a Gimondi, Motta, Dancelli, Zilioli Nel '73 dormivo in stanza con Zilioli, era messo molto bene in classifica ma è stato sfortunato: in una cronometro è stato travolto da un'ammiraglia. Ho corso con velocisti grandissimi come Basso, Sercu, De Vlaemink, Saronni, Dancelli che era corridore completo».



Parliamo delle grandi corse a tappe: i suoi Tour de France?

«Ho corso cinque Tour, in quello del '79 ero terzo e potevo anche migliorare, quando mi hanno trovato positivo allo Zerinol che danno ai bambini per il raffreddore e un po' di febbre. Nelle Fiandre avevo corso una tappa con molto freddo e sotto la pioggia, sentendomi tossire la mattina il medico mi aveva dato una pastiglia. Ci aspettava una cronometro a squadre, di quelle in cui bisognava arrivare al traguardo almeno in tre e noi eravamo ridotti anche per infortuni. All'arrivo mi comunicano che in una tappa in cui ero arrivato secondo ero risultato positivo, non si sapeva a che cosa. Voleva dire 10 minuti di penalizzazione, quando sono stato riabilitato ormai avevo perso la posizione in classifica. Ma i Tour mi hanno sempre portato bene, ho vinto tappe e il Gran Premio della Montagna, la maglia a pois ti rendeva popolare».



E i suoi Giri d'Italia?

«Ne ho corso 10, terzo nel 1973 e l'anno dopo sesto, terzo anche nel 1980, dietro Hinault e Panizza. Poi nel 1981 ho vinto. Prima siamo andati alla Vuelta perché la società aveva interessi di lavoro in Spagna. Volevo vincere una grande corsa a tappe, il Giro lo vedevo difficile, quell'anno c'erano gli abbuoni. La Vuelta sono 21 giorni senza riposo e tre giorni dopo dovevi essere a Trieste per la partenza del Giro. Mi ero allenato con Luciano Doro, venti giorni da paura, partivamo alle sette del mattino da casa sopra San Luca, ci trovavamo a Cartigliano e tornavamo a casa alle cinque della sera. La Vuelta è difficile, gare dure in salita, quell'anno c'erano vento e pioggia e freddo insoliti. Ma ho incominciato a sentire la gambetta, la condizione che veniva su. Il colpo di pedale si sente quando fai uno sforzo, uno sprint, un inseguimento. Ho preso la maglia amarillo nella cronoscalata da Granada a Sierra Nevada e l'ho portata per dieci giorni. Il tempo di rientrare all'alba a Linate, di salutare la famiglia a Marostica e via per Trieste dove il giorno dopo c'era la partenza del Giro d'Italia col cronoprologo».



Cosa ricorda del Giro vinto?

«Avevo tenuto sempre la mia buona condizione, avevo vinto a San Vigilio di Marebbe e qualche giorno dopo c'erano le Tre Cime di Lavaredo con le ultime salite. La Bianchi aveva Contini in rosa e Baronchelli e Prim che attaccavano sempre, ma quando ho deciso di dare la zampata li ho fatti fuori tutti. Sulle Tre Cime sono arrivato terzo con l'abbuono, è lassù che ho preso la maglia. Poi ho fatto una grande cronometro, in tre secondi c'erano i primi tre della classifica. Siamo arrivati a Verona che avevo conservato quasi un minuto di distacco su Prim e Saronni».



L'anno dopo era atteso per la consacrazione

«Ero pronto per la conferma, quando sono andato al Giro dell'Etna che ha l'arrivo in volata in leggera salita. Ero a destra, due si sono sgomitati, uno è caduto e la bicicletta è volata proprio mentre sopraggiungevo: ho riportato nove fratture, da allora ho una spalla un centimetro e mezzo più bassa. Era il primo aprile, un pesce d'aprile un po' troppo a sorpresa! Ma la squadra era imperniata su di me, saltato il Giro bisognava salvare la stagione, così sono andato al Tour de France dopo aver fatto gli allenamenti ingessato e mi sono dovuto fermare per la febbre a pochi giorni dalla conclusione. L'anno dopo ho preso l'epatite virale a Terracina durante il Giro, sono stato ricoverato. Nel 1984 è nata mia figlia Francesca e ho detto basta. Avevo già la fabbrica di biciclette».



L'ultima gara?

«Il Chilometro del Corso a Mestre, nel 1984, dovevo presentare una bicicletta un po' avveniristica ma il presidente della Federazione non ha voluto. L'ha inforcata il figlio di Paolo Levorato che era lo speaker storico della classica. Quella bici con ruota lenticolare bombata me l'hanno rubata nel 2014, l'ha comprata online un giapponese, è nuovamente in vendita sul mercato online per 50 mila euro».