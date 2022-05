Giovani volontari cercasi per verniciare le panchine a 50 euro a settimana

VICENZA - Cinquanta euro alla settimana per comprare una maglietta, un libro o una bibita. Giovani volontari cercasi per verniciare le panchine o le ringhiere dei parchi pubblici. In cambio, riceveranno “buoni fatica” settimanali per alcune spese personali.

Il progetto, destinato ai ragazzi dai 14 ai 19 anni - compresi i tredicenni che stanno concludendo la terza media - riguarda nello specifico coloro che risiedono nel capoluogo berico e desiderano passare parte della prossima stagione a prendersi cura della città. Verranno coinvolti in attività settimanali da Comune e cooperativa Tangram dal 4 al 29 luglio, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. In ogni scuola interessata, almeno una delle panchine rimesse a nuovo sarà tinteggiata di rosso come simbolo di contrasto alla violenza di genere. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it. Per informazioni, tangram@cistoaffarefatica.it.

Un secondo progetto, per il quale le iscrizioni si concluderanno il 4 giugno, è rivolto ai vicentini dai 15 ai 23 anni. Promosso da Centro vicentino di solidarietà e 22 associazioni locali, mette a disposizione 400 posti. In questo caso i lavori vanno dalla manutenzione dei sentieri di montagna alla cura di anziani e disabili, dagli sgomberi ai traslochi, dal giardinaggio alla protezione degli animali. Previsti vari incontri formativi (il primo sarà il 10 giugno alle 15) e momenti di verifica, a scelta tra il 2 agosto o il 2 settembre, sempre alle 15. Iscrizioni su www.esperienzeforti.it.