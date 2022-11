Montagne russe da record, Zamperla costruisce a Vancouver il coaster più veloce del Canada

VICENZA - «Missione» canadese per Zamperla spa, l'industria di Altavilla Vicentina leader nella costruzione di giostre e grandi impianti di divertimento, che ha annunciato la costruzione del coaster più veloce del Canada per Playland at the Pne, il parco di divertimenti di Vancouver. Il progetto per creare questa velocissima ed enorme attrazione di montagne russe prevede un investimento di 9 milioni di dollari.

Secondo quanto riferisce la società veneta, il coaster sarà pronto nel 2024, con un tracciato di 380 metri e 18 metri di altezza e ospiterà una vettura di 8,2 metri con tre veicoli con una capacità di 12 persone ciascuno. La nuova montagna russa catapulterà i passeggeri in avanti a una velocità massima di 72 km/h su una pista che utilizza la tecnologia Lsm (Linear Synchronous Motor) per accelerare il treno in pochi secondi. Nel frattempo ad Orlando, stato americano, è stato presentato in questi giorni il treno Lightning, ultima generazione di vettura per montagne russe, prodotto mai visto prima nel settore nelle aree del divertimento.

Foto: un coaster realizzato in Cina da Zamperla (dal sito aziendale)