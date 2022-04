La Junior 2000, storico club della ginnastica, apre le porte ai giovani atleti ucraini in fuga dalla guerra

CASSOLA - A Cassola lo sport diventa veicolo di valori d'accoglienza e solidarietà. La storica società di ginnastica locale, la Junior 2000, ha infatti deciso di aprire le sue palestre ai bimbi e ai ragazzi ucraini giunti come profughi nel territorio e anche ai ginnasti adulti in fuga dalla guerra. Ad annunciarlo è Carlo Todesco, il presidente della pluripremiata associazione sportiva, che ha comunicato la volontà di dare un piccolo aiuto alle famiglie dei rifugiati, offrendo ai giovanissimi la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi proposti dalla società e mettendo a disposizione palestre e attrezzi agli atleti adulti che, in patria, praticavano tale sport a livello agonistico.

La Junior 2000 è una società molto ben dimensionata e tra l'altro opera con i suoi corsi e con l'attività agonistica in diverse palestre del territorio: due a Cassola, due a Bassano, una a Marostica, e nel Trevigiano a Riese Pio X e Caerano. «In questo difficile contesto – ha spiegato Todesco - riteniamo sia importante dare un segnale di solidarietà ed offrire, ognuno per quanto di propria competenza, un momento di normalità a chi questa normalità l’ha purtroppo perduta. Da sempre riteniamo l’attività sportiva un mezzo formidabile per l’integrazione e la socializzazione soprattutto dei più giovani e, in questo frangente, riteniamo che oltre a ciò questo possa donare loro anche dei momenti di serenità, movimento e spensieratezza». «Apprezziamo moltissimo la disponibilità della Junior 2000 – osserva l'assessore allo sport Marta Orlando Favaro – e ringrazio per questo i dirigenti e gli allenatori. Abbiamo sempre creduto nello sport come strumento di promozione sociale e di inclusione e gesti come questi provano che è proprio così. Ci auguriamo quindi che le famiglie ucraine ospitate nel nostro Comune possano accogliere l'invito rivolto loro dalla Junior e che questa iniziativa possa fare da apripista per altre azioni simili».