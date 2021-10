Parcheggi in concessione fino al 2030: la Gps spa verserà oltre 4 milioni l'anno per gestire 10mila posti auto e bike park

VICENZA - Parcheggi della città affidati in gestione esterna. Per 9 anni. La firma è stata apposta con la Global Parking Solution spa, un accordo ha come data di scadenza il 2030. Complessivamente, oltre a 9.700 stalli auto, il nuovo gestore si occuperà dei parcheggi dedicati alle biciclette, a ponte San Paolo e in corrispondenza della stazione ferroviaria. Nello specifico, il servizio riguarderà 4.700 stalli lungo la strada, 1.400 posti nel quartiere fieristico, più di 600 stalli riservati ai residenti, oltre 1.800 in parcheggi a sbarra e 1.200 posti nei parcheggi di interscambio.

APPROFONDIMENTI VICENZA Ecco le nuove bici elettriche: 1 euro ogni 4 minuti di corsa VICENZA Stop ad auto e mozziconi: domenica ecologica con il nuovo aspiratore VICENZA Traffico bloccato, bus gratuiti e musei scontati: arriva la giornata...

Con l’avvio del servizio verranno inoltre attivati tre nuovi parcheggi coperti: in via Strasburgo, via Napoli e via Spalato, questi ultimi due dedicati alla sosta dei residenti. «La scelta dell'amministrazione e votata positivamente dal consiglio comunale - dice il sindaco Francesco Rucco - è stata di rivolgersi al mercato, con la massima apertura come è necessario in presenza di servizi che generano utile. Anche questo è un tassello per una città più sostenibile, competitiva ed in grado di valorizzare le sue qualità». «È una svolta epocale nella gestione della sosta cittadina - dichiara il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron - che permetterà al Comune di implementare il livello qualitativo del servizio oltre alla rendita economica della concessione. Il miglioramento e l'innovazione saranno presto visibili e consentiranno a Vicenza un'offerta di sosta efficiente, in linea con le migliori pratiche europee di smart city».

La gara ha visto la partecipazione di tre operatori economici di caratura nazionale. La proposta di Gps spa è risultata vincitrice sia dal punto di vista dell’offerta tecnica che dell’offerta economica. Il canone annuo fisso che verrà versato al Comune è pari a 4.112.500 euro, con un incremento di 612.500 euro annui rispetto all’importo a base di gara (3.500.000 euro). Il valore complessivo del canone è quindi di oltre 37 milioni di euro per i 9 anni di concessione. L’offerta tecnica prevede diverse azioni tra le quali la completa sostituzione di tutti i parchimetri e i pannelli informativi; grazie all’attivazione di una nuova "control room" e una progressiva installazione di sensoristica e telecamere, sarà possibile una gestione in tempo reale dei flussi di traffico da indirizzare verso i parcheggi. Tutti i parcheggi a sbarra della città verranno, inoltre, dotati della tecnologia "Telepass", per il pagamento della sosta. Un sito dedicato e una nuova app consentiranno la gestione on line e su smartphone sia del pagamento della singola sosta che degli abbonamenti.



L’amministrazione comunale ha dato indirizzo per la piena integrazione, anche nelle possibilità di pagamento, con i biglietti del trasporto pubblico locale e con il bike sharing. Le tariffe della sosta, sia nelle componenti abbonamenti che ad utilizzo orario, restano invariate, in quanto di competenza dell'amministrazione comunale. Dal punto di vista occupazionale, come da espressa richiesta in sede di gara, la società Gps spa si impegna al completo riassorbimento del personale dedicato al servizio da parte dell'attuale gestore.