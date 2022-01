Caso Gas Jeans, accordo verso la cessione: in ballo stabilimento di Chiuppano e lavoratori Grotto ed Exagon

VICENZA - «Sono molto soddisfatta per un esito tutt’altro che scontato che, in qualche momento, sembrava più volgere al peggio. Abbiamo seguito, come Regione, la vertenza dai primi momenti delle sue difficoltà finanziarie e abbiamo accompagnato attivamente i vari passaggi. Il tavolo istituzionale ha assolto al proprio ruolo così come lo intendiamo in Veneto: difendere e accompagnare attivamente nelle trasformazioni le nostre imprese e salvaguardare il dato occupazionale e produttivo». Come noto ad ottobre ci fu la manifestazione dei lavoratori: 200 posti di lavoro sono a rischio.

Lo dice l’assessora regionale al Lavoro, Elena Donazzan, al termine del tavolo tenuto sull’azienda Grotto Gas di Vicenza. «Con Gas – ha aggiunto Donazzan – il buon risultato si deve al confronto serrato tra i soggetti finanziari, quelli del sindacato e con l’azienda. Siamo riusciti a ricostruire il dialogo tra le parti e la fiducia reciproca: elemento essenziale per risolvere questo tipo di problematica. L’apprezzamento va rivolto sia nei riguardi dei fondi finanziari, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità, avendo a cuore la continuità nella produzione e soprattutto la tutela dei lavoratori, e nei confronti dell’amministratore unico che ha sempre dato disponibilità nel condividere informazioni e preoccupazioni dei lavoratori. Adesso si procederà con il bando per la gara competitiva per l’affitto e poi per la cessione dell’azienda. Nel complesso aziendale, oggetto della proposta, ci sono la sede di Chiuppano, tutti i dipendenti Grotto e Exagon».

La proposta di Duke srl

L'accordo che piace a Donazzan è basato sulla proposta della milanese Duke srl, holding di investimento dell’imprenditore Andrea Citterio, che punta a recupero e rilancio dell’identità del brand e a trasformazione del modello di business e dello sviluppo dei mercati internazionali. L’operazione deve coinvolgere anche altri investitori internazionali.