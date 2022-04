Garage a fuoco a Marola, danni a tutta l'abitazione

TORRI DI QUARTESOLO - La notte scorsa, tra sabato e domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Monte Grappa a Marola (Torri di Quartesolo) per l’incendio di un garage: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Vicenza con un’autopompa, l’autobotte e 7 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme al box e l’attigua taverna. Danni da fumo a tutta l’abitazione. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 2 con l’aereazione dei locali invasi dal fumo.