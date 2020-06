Si rovescia col minquad nel prato di casa, 11enne si conficca la maniglia nel polpaccio

GALLIO - Ragazzino gira nel prato di casa con un miniquad, si rovescia, conficcandosi la manopola del freno in un polpaccio: è accaduto verso le 15.30 di oggi, domenica 21, in contrada Laghen a Gallio. In suo soccorso sono intervenuti i pompieri di Asiago che hanno smontato la maniglia dal quadriciclo, mentre l’undicenne era assistito dal personale sanitario del Suem. Il ragazzino dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in eliambulanza a Vicenza per l’intervento chirurgico che rimuoverà la maniglia dalla gamba. Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA