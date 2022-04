Ruba le uova di Pasqua al Grifone, ma l'unica sorpresa è la denuncia dei poliziotti quando le chiedono lo scontrino

BASSANO - Aveva arraffato le uova di Pasqua senza pagarle al supermercato del centro commerciale Il Grifone, ma è andata male a una diciottenne di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. La ricerca delle soprese pasquali infatti ha preso la forma di una denuncia che hanno spiccato i poliziotti di Bassano. La diciottenne era stata fermata in via Capitelvecchio a Bassano da una pattuglia di polizia mentre si trovava insieme ad altre due eprsone, un 27enne e a una 55enne, residenti in Trentino. Al controllo i due, madre e figlio, sono risultati aventi notevoli precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio. La diciottenne invece, amica del ragazzo, era incensurata.

I tre avevano borse della spesa e carrello pieno. Madre e figlio subito hanno negato di conoscere la giovane, ma quando i poliziotti hanno chiesto di esibire gli scontrini della spesa effettuata, dei tre solo la diciottenne non ha saputo esibire il conto delle sei uova pasquali. Alla fine i rapporti di conoscenza tra i tre sono stati acquisiti e la giovane veneziana ha ammesso che quelle uova le aveva rubate all'iper Interspar. Circostanza verificata dagli agenti anche controllando le telecamere di videosorveglianza nel punto vendita. La 18enne è stata pertanto denunciata per furto aggravato, e gli altri due sono stati denunciati come complici del reato. Peraltro la polizia ritiene che la giovane sia la fidanzata o la convivente del 27enne.