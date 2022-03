Madfre e figlia manolesta incastrate dalle telecamere: in gioielleria via bracciali per 5.600 euro

ASIAGO - I braccialetti tennis in oro bianco e diamanti, esposti nella gioielleria «Gemme e Gioie» di Asiago, erano così belli che mamma e figlia hanno deciso di portarseli a casa. Senza però passare in cassa a pagare gli oltre 5.600 euro del loro valore. Le due donne, rispettivamente di 64 e 46 anni, residenti a Gallio, vicino centro dell'Altopiano dei Sette Comuni, sono state denunciate a piede libero per furto aggravato.

Il fatto risale allo scorso gennaio quando le due, clienti conosciute, erano entrate per sistemare un braccialetto e per sostituire la batteria a un orologio. Durante la prima visita la madre aveva introdotto la mano in una vetrinetta lasciata semiaperta, mentre una ventina di minuti dopo la figlia aveva prelevato dalla stessa esposizione il vassoio contente i bracciali, destando i sospetti del gioielliere. La doppia scena è stata ripresa dalle telecamere, e ha permesso ai carabinieri di Asiago di identificare le due responsabili: la vicenda si è conclusa con la perquisizione nell'abitazione delle donne dove sono stati rinvenuti i gioielli trafugati.