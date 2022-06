Trio di ladri voleva andarsene dall'Emisfero con una borsa piena di capi e alcolici: bloccati

VICENZA - Volevano andarsene dall'Emisfero di via strada Padana con un borsone in cui celavano capi e altro liberati dall'antitaccheggio. La furbizia però non è riuscita per i tre protagonisti, che poi sono stati denunciati dai carabinieri in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

I militari del Radiomobile Norm sono intervenuti e hanno identificato i tre, entrambi residenti fuori provincia: Z. M., 52enne, B. S., 38enne e M. S., 33enne, fermati all’interno del supermercato da personale della sicurezza del punto vendita con merce (capi di abbigliamento e alcolici), priva di antitaccheggio, occultata all’interno di una borsa.

La refurtiva è stata restituita al punto vendita. La perquisizione ha fatto rinvenire e sottoporre a sequestro anche forbici da elettricista e un magnete in ferro utilizzati per danneggiare i dispositivi antitaccheggio.

Sfila la borsa dall'auto, la proprietaria lo vede

Giorni fa a Sossano carabinieri, dopo una attivitò investigativa, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato, E.T.M., 54 anni, cittadino marocchino, residente in provincia e regolare in Italia, gravato da precedenti. L'uomo l'08 giugno scorso verso le 13 a Campiglia dei Berici, in via Roma, senza effrazione, aveva sottratto, dall’auto in sosta di proprietà di una residente, la borsa della donna, contenente effetti personali. La signora però, con presenza di spirito, si era accorta di quanto accaduto e aveva rintracciato a poca distanza l’autore del fatto, poi fermato dai militari. La borsa arraffata è tornato alla legittima proprietaria.

Bancarotta, deve scontare 4 anni e 3 mesi

VICENZA - Lo hanno rintracciato a Vicenza i carabinieri. Così, una volta fermato G.L., 61 anni, residente in provincia, l'Arma ha dato esecuzione al provvedimento di pene concorrenti verso un condannato in stato di libertà. L'uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, commesso nel 2013, e di guida in stato di ebbrezza, accertata nel 2016. Entrambi i reati sono stati commessi a Fermo, nelle Marche: deve scontare 4 anni e 3 mesi. I carabinieri hanno acompagnato l'uomo al carcere di Vicenza.