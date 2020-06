Furgone rubato come ariete: ladri in fuga con 300mila euro di abiti griffati

NOVENTA VICENTINA - Un bottino da 300mila euro di abiti griffati. Colpo questa notte, giovedì 11 giugno, verso l'una alla ditta "La pony confezioni" di via della Cooperazione di proprietà di Riccardo Antonio Barbato, 53enne, presidente della Confartigianato del mandamento di Noventa Vicentina. I ladri hanno usato un furgone, rubato dalla vicina azienda Brunello Arredamenti, come ariete per abbattere prima il cancello e poi il portone di entrata del capannone.



La banda dopo aver fatto razzia di circa 500 capi di abbigliamento di alta moda già pronti per essere consegnati, li ha caricati su un secondo furgone e si è data alla fuga. Il valore della refurtiva è stato quantificato in circa 300mila euro, in parte coperto da assicurazione. Sulle tracce della banda dei ladri i carabinieri che stanno controllando le immagini delle telelecamere della videosorveglianza.

.



Ultimo aggiornamento: 14:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA