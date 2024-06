ROSA' (VICENZA) - Due furti, il primo in una pizzeria, il secondo in un bar. A commetterli è stato un 28enne residente a Rosà, in provincia di Vicenza: lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Treviso, poi confermata in Corte d'Appello. Il responsabile è stato arrestato dai carabinieri di Rosà la mattina del 5 giugno 2024, su richiesta della Procura di Treviso.

L'uomo dovrà espiare una pena residua di un anno, tre mesi e otto giorni di in regime di detenzione domiciliare. I reati sono stati commessi rispettivamente il 2 e il 19 dicembre 2016, entrambi nella provincia di Pordenone e con l'aiuto di un complice: il primo nel comune di Zoppola, il secondo ad Azzano Decimo.

Il blitz nella pizzeria

Il 2 dicembre 2016, a Zoppola, il 28enne e il suo complice si erano introdotti di notte all’interno di una pizzeria. Avevano forzato una porta tagliafuoco interna, scassinato una macchina cambia monete e delle slot machine. La refurtiva ammontava a quasi 3mila euro.

Il colpo nel bar

Nel secondo caso invece, sempre in piena notte, gli autori si erano introdotti all'interno di un bar di Azzano Decimo, stavolta forzando una finestra posta sul retro. Anche in questo caso avevano asportato dal cambia monete e dalle slot machine alcune migliaia di euro, oltre a diversi gratta e vinci e tabacchi di varie marche.

L'arresto

Le indagini condotte all’epoca dai carabinieri avevano portato all’individuazione degli autori, da qui la condanna poi divenuta esecutiva. Al termine della redazione degli atti, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione per l’espiazione della pena.