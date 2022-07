Cori di montagna in chiesa per l'ultimo saluto a Filippo Bari

ISOLA VICENTINA - Centinaia di persone hanno dato questa mattina ad Isola Vicentina (Vicenza), suo paese d'origine, l'ultimo saluto a Filippo Bari, una delle vittime più giovani della tragedia sulla Marmolada del 3 luglio scorso. «Pippo», come veniva chiamato da congiunti e amici, 26 anni, sposato e papà di bambino di 4, dopo il matrimonio si era trasferito a Malo, comune confinante, ma ad Isola lavorava in un negozio di ferramenta. La chiesa non è stata sufficiente per accogliere tutti i presenti, una parte dei quali ha seguito le esequie dall'esterno, dove erano stati posizionati degli altoparlanti. In prima fila la moglie, i familiari più stretti e tanti iscritti del Cai di Malo, gruppo di cui Bari faceva parte sin da ragazzo. Durante la messa soni stati intonati alcuni cori di montagna. La bara di colore bianco, il colore della neve, coperta da decine di rose rosse, è stata accolta all'uscita della chiesa da un lungo applauso, per poi essere trasportata nel cimitero del paese.

