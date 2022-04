Fulmine si abbatte sul campo scout: ustionati a mani e piedi un ragazzo e un bimbo di 7 anni

VICENZA - Pioggia, grandine, vento e fulmini. L'ondata di maltempo che si è riversata sul Vicentino nel pomeriggio di ieri, sabato 9 aprile, porta con sé danni e feriti. A Costabissara (Vicenza) un fulmine ha colpito un palo della luce a pochi passi da un campo scout di via Baden Powel dove erano riuniti decine di ragazzi. L'onda d'urto e il rumore ha lasciato terrorizzati i presenti provocando anche due feriti lievi un ragazzino di 7 anni e un 18enne che sono stati trasportati al pronto soccorso del San Bortolo per accertamenti. Il ragazzo che stava issando la bandiera del campo è stato colpito dalla scarica elettrica ha riportato ustioni ad una mano, in parte ad un braccio e al piede ma le sue condizioni non sono gravi. Anche il bambino ha riportato ustioni a una mano.

