Fuga di gas nel locale caldaie della scuola, evacuato l'istituto Ungaretti

VICENZA - Alle 10:30 di sabato 11, i vigili del fuoco sono intervenuti all’Istituto comprensivo “Ungaretti”, in via Bauci, ad Altissimo per una fuga di gas. L’intera scuola, oltre un centinaio di persone tra personale docente e non docente, è stata evacuata a scopo cautelativo.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e successivamente da Vicenza con il funzionario di guardia, hanno effettuato un sopralluogo con strumentazione tecnica per verificare la presenza di gas e monossido. Dopo un attento controllo l’anomalia è stata riscontrata nel locale caldaia, dove un tubo dei fumi si è distaccato per cause accidentali e scaricava i prodotti della combustione in ambiente, che a sua volta evacuavano all’esterno attraverso le prese d’aria. Infatti l’allarme è scattato subito dopo la ricreazione, quando gli studenti rientrando in aula hanno percepito l’odore, arrivato dall’esterno per aver aperto le finestre per arieggiare la stanza.

Il locale caldaia si trova proprio sotto l’aula dove si è percepito l’odore anomalo. Subito sul posto i manutentori che hanno in breve tempo risolto il problema. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12:30 con il rientro in classe degli studenti.