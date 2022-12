Non si ferma all'alt, scappa a velocità folle contromano nel centro gremito: abbatte il semaforo e fugge ancora

BASSANO DEL GRAPPA - Ieri sera, 13 dicembre 2022, verso le 19.30, i Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma, M.Z., un 41enne bassanese, conosciuto per pregresse vicende penali. Il movimentato episodio ha avuto inizio verso le ore 19.30, in quartiere Firenze di Bassano del Grappa. La pattuglia, notando uscire da una via laterale un’Alfa Romeo 147 a velocità piuttosto sostenuta, le intimava l’alt. Ma, dopo un primo accenno di arresto, il conducente dell'Alfa riprendeva improvvisamente la marcia per sottrarsi al controllo. E così, a velocità folle ed eseguendo manovre pericolosissime, mettendo oltretutto in concreto pericolo l’incolumità anche dei numerosi passanti.

L’Alfa Romeo, inseguita dall’equipaggio dei Carabinieri, ha iniziato a sfrecciare nel centro abitato di Bassano, percorrendo alcune vie in contromano. Giunto all’intersezione semaforizzata con via Calibri, nel tentativo di svoltare a destra, terminava la corsa abbattendo il semaforo. A questo punto, il conducente, unico occupante del veicolo in fuga, usciva dall'auto tentando ancora la fuga, subito però raggiunto e bloccato dai militari operanti. Nel frattempo si accertava che il 41enne era sprovvisto di patente, sospesa da un paio di mesi. Nel corso della perquisizione del veicolo, i militari hanno trovato un coltello a serramanico, del cui porto è fatto divieto assoluto. L’uomo è stato così arrestatoo e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, trattenuto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza. Oggi il Gip Vicenza ha convalidato l’arresto, non applicando misure cautelari.