Lascia la casa aperta con 20 fucili incostuditi: 58enne finisce nei guai

VICENZA - Si è allontanato dalla sua abitazione, che ha però lasciato aperto e dentro la quale vi erano 20 fucili di vario calibro e marca, accatastati nell'angolo di una stanza. Per questo motivo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vicenza, unitamente ai colleghi della tenenza di Dueville, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per omessa custodia di armi, M.G, 58enne, residente in area periferica del capoluogo.



I militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di una richiesta da parte di alcuni volontari dell’Enpa, che si erano recati presso la stessa casa per una verifica di routine in merito ad alcuni animali domestici, che erano rimasto soli. Al loro arrivo gli uomini dell'Arma hanno potuto constatare che l’immobile, in precarie condizioni, pur in assenza dell’inquilino, risultato poi dimorante da alcuni giorni in una struttura ricettiva del territorio, non era opportunamente chiuso, risultando quindi accessibile a chiunque.



Gli immediati accertamenti hanno consentito di stabilire che dette armi, pur regolarmente denunciate ai fini della detenzione dal 58enne presso la Questura di Vicenza, non erano adeguatamente custodite secondo le norme previste, motivo per il quale sono state sottoposte a sequestro. Spetterà ora all’autorità giudiziaria berica valutare le eventuali responsabilità dell’uomo, così come, l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA