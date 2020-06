Frode fiscale, quote della società intestate a nullatenenti: sequestrati 2,2 milioni di euro

VICENZA - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo emessi dai Giudici per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza e Treviso per l'importo complessivo di 2,2 milioni di euro nei confronti di un 74enne di Borso del Grappa e di un 47enne di Quinto di Treviso.



I due sono stati denunciati. L'operazione è legata al'accusa di frode fiscale: in qualità di amministratori-titolari di quote di società con rilevanti debiti tributari i due avrebbero ceduto le proprie quote a persone nullatenenti nominandole nuovo amministratore e, soprattutto, trasferendo la propria sede legale da Vicenza in un'altra città per evitare di incorrere in controlli erariali. © RIPRODUZIONE RISERVATA