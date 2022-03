Frasi offensive verso Donazzan, Zaia: «Le idee si contrastano con altre idee, frange minoritarie non capiscono»

PADOVA - Scritte offensive verso l'assessora veneta Elena Donazzan, vicentina di Pove del Grappa, sono apparse su un muro di Padova. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha espresso solidarietà alla collega :«Le minacce squalificano chi le profferisce e rafforzano chi le riceve. All’assessore Elena Donazzan rivolgo la mia totale solidarietà, come donna e come assessore della Giunta che presiedo».

«In democrazia, le idee – aggiunge Zaia – si contrastano con altre idee, espresse con senso di civiltà e rispetto dell’avversario. Purtroppo, sempre più di frequente, questo non succede, ed è il segnale preoccupante che ancora una volta giunge da una frangia profondamente minoritaria della società, ma non per questo meno esecrabile».

Solidarietà è arrivata anche da Giogia Meloni, leader del partito della Donazzan, che ha anche pubblicato la foto degli insulti.