Francesca Michielin esordisce come scrittrice con un romanzo tutto al femminile

BASSANO DEL GRAPPA - La cantautrice bassanese Francesca Michielin esordisce come scrittrice con il suo primo romanzo, atteso per il prossimo mese di febbraio da Mondadori. Il titolo provvisorio è «Il cuore è un organo». Il romanzo racconta una storia tutta al femminile. Protagoniste due donne, Verde, una giovanissima cantautrice all'apice del successo, e Regina, una vecchia gloria della musica leggera ormai ritiratasi dalle scene da decenni. Le due, che si incontreranno grazie a una comune conoscenza, appartengono a generazioni e mondi molto distanti ma sono accomunate da una medesima passione per la musica e da uno stesso e profondo dolore. Il loro incontro, che dall'imbarazzo iniziale sfocerà in un rapporto di grande complicità e confidenza, segnerà l'inizio, per ognuna delle due, di una vera e propria rivoluzione. Un sodalizio che le renderà più forti e più aperte al cambiamento e all'accettazione di sé, errori compresi. La casa editrice Mondadori, in una scheda destinata ai librai, definisce il debutto di Michielin «un romanzo sorprendente, in cui, oltre al potere salvifico delle amicizie profonde tra donne, si celebra la forza e l'importanza del cuore per poter ambire a una qualche forma di felicità».