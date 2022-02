Francesca Michielin “rifiuta” i fiori di Sanremo e li consegna al violinista dell'orchestra

VICENZA - I fiori di Sanremo 2022 sono stati regalati a tutte le donne sul palco dell'Ariston, anche a Francesca Michielin, che questa sera vestiva i panni di direttrice d'orchestra di Emma. Ma lei, dopo aver ringraziato, dona il suo mazzo al primo violinista (uomo) dell'orchestra.

Un gesto da valutare come? Se lo sono chiesti in tanti fan sui social, in una serata di lacrime e commozione. Dopo Lorena Cesarini e Laura Pausini, anche Emma si lascia andare all'emozione alla fine della sua esibizione, quando Amadeus l'ha raggiunta per il consueto mazzo di fiori. Fiori anche per la maestra - la cantante bassanese Francesca Michielin - che ha ringraziato e poi ha subito donato il suo mazzo a un violinista uomo dell'orchestra.

APPROFONDIMENTI NIENTE DA FARE Vessicchio assente a Sanremo: cos'è successo allo storico... IRONIA Checco Zalone, a Sanremo 2022 il suo alter ego: «Sono... IRONIA SOCIAL Giovanni Truppi è il figlio di Zero Calcare: il web esplode...

Era già successo l'anno scorso, quando le furono consegnati i fiori e Francesca Michielin li consegnò a Fedez, con cui si era presentata in gara al festival 2021.