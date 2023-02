Francesca Michielin-Roy De Vita, il chirurgo le chiede come va la resistenza e lei lo blocca su Twitter. Cosa è successo

Scontro social tra Francesca Michielin e Roy De Vita. Il famoso chirurgo plastico è stato bloccato su Twitter in seguito a un commento al tweet in cui la cantante annunciava l'uscita del suo ultimo album, Cani sciolti. De Vita ha poi pubblicato a sua volta lo screenshot che testimonia il ban, suscitando la reazione di migliaia di utenti. Ma procediamo con ordine.

Lo scontro social

Francesca Michielin ha pubblicato una foto in cui annuncia l'uscita del disco Cani sciolti. Tra le centinaia di commenti, spunta quello del chirurgo che per 15 anni è stato compagno di Nancy Brilli. «Bellissima notizia! Nel frattempo la resistenza come va?». Tanto è bastato a scatenare la reazione dei followers, che hanno trovato il commento molto divertente, e quella della diretta interessata, che ha provveduto a bloccare l'account di De Vita. Il chirurgo, a sua volta, ha pubblicato un tweet in cui affianca alla foto della Michielin quella del ban ottenuto, commentando: «Lo ha detto lei che cominciava la resistenza. O no? Io volevo solo sapere come stava andando», seguito da emoticon di un pagliaccio.

Bellissima notizia! Nel frattempo la resistenza come va? — Roy De Vita (@RoyDeVita) February 24, 2023

Lo ha detto lei che cominciava la resistenza. O no? Io volevo solo sapere come stava andando🤡🤡🤡🤡🤡😂😂😂😂😂 @francescacheeks pic.twitter.com/oWd9KCKJ3x — Roy De Vita (@RoyDeVita) February 25, 2023

Cosa è successo

Il riferimento di De Vita è a delle parole della cantante che avevano fatto molto discutere. All'indomani dell'esito elettorale del 25 settembre che vide Giorgia Meloni vincitrice, la Michielin si era sfogata sui social dicendo «da oggi comincia la mia resistenza». Quella frase fece storcere il naso a molti, soprattutto per l'utilizzo della parola "resistenza", che riporta a ben altri scenari. La Michielin ha successivamente spiegato: «Quel tweet è stato male interpretato. Non facevo riferimento alla Resistenza partigiana, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai. In realtà molti miei colleghi hanno usato il concetto di resistenza, dalla Rappresentante di Lista ai Coma Cose: è un modo di vivere nonostante i tempi non siano magari facilissimi».