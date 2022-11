Franca, 51enne, festeggia la sua rinascita: 25 anni fa l'incidente che la costrinse in carrozzina, poi la nuova vita

VICENZA - Franca, a 51 anni, vuole festeggiare un anniversario in modo speciale. 25 anni fa iniziava una nuova vita. Insperata ma molto concreta. Il 21 novembre del 1997 uno spaventoso incidente in auto le toglie l'uso delle gambe. Lei aveva due figli, una vita impegnata e divertente, una verve artistica musicale. Tutto le crollò addosso, ma da lì ripartiva la sua rinascita. A forza di volontà. Un nuovo percorso di vita in sedia a rotelle fatto di tante scoperte, con altri due figli, altre attività positive, lavoro (oggi è Business Analyst), impegni associativi e sport, perché è stata anche nella nazionale di basket in carrozzina.

Per cui Franca Borin ha deciso di festeggiare l'eccezionale compleanno della sua nuova vita. L'appuntamento è per domenica 20 novembre, alle 14.30, all’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, un evento per i suoi “25 anni a tutta spinta”, come li chiama lei. Festeggerà con i suoi cari e i suoi amici e tanti ospiti. E anche il sindaco Francesco Rucco parteciperà allo straordinario evento.

Una donna che ha saputo trasformare i suoi talloni d’Achille in "talloni da killer", come ama spiegare Franca. Una battuta forte come lei e come come il suo motto, "Lotterai, l’otterrai, lo terrai".