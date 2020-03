Foto osé e frasi choc, chiuso il blog dei liceali: amministratore denunciato

VICENZA - L’amministratore di un blog per studenti vicentini è indagato per diffamazione e violazione della privacy. Come riporta stamane il Giornale di Vicenza, il sito internet, su cui i ragazzi delle scuole superiori di città e provincia (soprattutto liceali) pubblicavano episodi divertenti successi in classe e prese in giro goliardiche dei professori, negli ultimi mesi era diventato lo spazio per gli haters, con accuse e frasi pesantissime, condite da insulti da codice penale. Inoltre vi sarebbero state pubblicate anche foto osé. Due ragazze, entrambe studentesse, hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine e il blog è stato chiuso. Ora l'amministratore è finito nei guai e dovrà rispondere penalmente di quanto successo. © RIPRODUZIONE RISERVATA