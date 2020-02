Formaggio Asiago star in Giappone tra promozione e lotta alle imitazioni

ASIAGO - Per quasi un mese sarà la star del Paese del Sol levante. Il formaggio Asiago parla giapponese. Fino al 14 marzo, nello stato asiatico il prodotto tipico dell'Altopiano sarà il protagonista - assieme ad altre eccellenze europee - di una campagna di promozione curata dall'omonimo consorzio di tutela.



Dalla partecipazione all'Eu Geographical indications cheese Festival alla fiera dell'agroalimentare del Foodex Japan fino all'incontro Recipeblog con giornalisti e blogger, sul prestigioso Dop della montagna vicentina si accenderanno i riflettori del mondo nipponico. Per appassionati e addetti ai lavori ci sarà la possibilità, attraverso fiere e degustazioni, di apprezzare le qualità e il valore alimentare dell'Asiago. L'evento fa parte di un progetto destinato a far conoscere formaggi come gorgonzola, mozzarella e pecorino toscano.



Il Giappone, del resto, apprezza il formaggio Asiago come dimostrano i dati delle vendite, aumentate del 13% solo nell'ultimo anno. Ma le truffe sono in agguato. «Nel 2019 il sistema di vigilanza del Consorzio ha fatto ritirare per la prima volta un prodotto in violazione del diritto alla tutela garantito dagli accordi UE-Giappone - osserva il presidente Fiorenzo Rigoni - Saremo vigili per garantire la denominazione contro ogni forma di imitazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA