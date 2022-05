Fracassano la vetrina del locale, foglio di via per 5 ventenni: per tre anni vietato andare a Vicenza

VICENZA - Il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto, nella mattinata odierna, 5 fogli di via obbligatori nei confronti dei responsabili del danneggiamento del «Custom Club», situato nella zona est della città, avvenuto nei giorni scorsi. Nell'occasione il quintetto si era reso responsabile di un grave atto intimidatorio, colpendo ripetutamente con pietre e spranghe le vetrate del locale, mandandole in frantumi e provocando panico e preoccupazione tra i presenti ed allo stesso gestore.

Quest'ultimo aveva lanciato l'allarme, consentendo alle pattuglie dei carabinieri di intervenire tempestivamente e di bloccare i sospetti responsabili mentre cercavano di fuggire. I fogli di via sono stati comminati dal questore a due veneziani di 20 anni, a due padovani di 24 e 19 anni e a un tunisino di 20. Nei loro confronti è scattato l'obbligo di rientrare nei rispettivi luoghi di residenza ed il divieto di far ingresso nel comune di Vicenza per i prossimi 3 anni.