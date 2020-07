Focolaio di Vicenza. Il figlio dell'imprenditore che ha riacceso il virus: «Papà ha sbagliato» Video

Parla il figlio dell'imprenditore malato di Covid che ha fatto riaccendere un focolaio in Veneto: "Papà ha sbagliato. Fortunatamente dei tanti tamponi fatti soltanto chi era in macchina con lui è risultato positivo". Per la prima volta parla un membro della famiglia di Lino Fraron, il titolare della Laserjet di Pojana Maggiore, ricoverato in terapia intensiva a Vicenza dopo aver contratto il coronavirus presumibilmente durante l'ultimo suo viaggio in Serbia, dove c'è una sede aziendale.

Ultimo aggiornamento: 15:49

