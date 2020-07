Ditta fantasma, maxi sequestro milionario al titolare, i finanzieri: «Questo è l'evasore tipo»

SCHIO - Blitz dei finanzieri di Vicenza e sequestro milionario nei confronti di una ditta individuale con sede a Schio e del suo titolare, anche lui scledense. Gli accertamenti preliminari sulla base di gravi indizi hanno portato alla luce il «sommerso d'azienda» che non aveva presentato dichiarazioni fiscali per tutte le annualità d'imposta dal 2012 al 2017.Le successive indagini dell'operazione Errata opinio avviate nel 2018 hanno permesso indagare il titolare raffigurato nel decreto di sequestro (per 1,7 milioni di euro) quale «archetipo dell'evasore totale». La sua impresa si occupa die del commercio all'ingrosso. All'avvio della verifica fiscale, il 65enne imprenditore si era giustificato dicendo che l'impresa fosse inattiva perlomeno da quattro anni ovvero dal 2014.