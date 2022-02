VicenzaOro, oltre mille espositori da tutto il mondo dal 17 marzo

VICENZA - Saranno oltre mille i brand espositori, in rappresentanza di aziende di tutto il mondo, protagonisti a Vicenzaoro 2022, la rassegna internazionale della Fiera di Vicenza che si terrà dal 17 al 21 marzo. La data è stata spostata di circa due mesi rispetto alla tradizionale collocazione di metà gennaio per garantire l'afflusso di espositori e visitatori in base alle norme legate alla pandemia. L'appuntamento di inizio anno di Vicenzaoro, con il quartiere fieristico di Ieg previsto al massimo della capienza, è molto atteso dagli operatori in quanto rappresenterà la prima occasione in Europa per vedere le novità e le tendenze del settore nel 2022. Oltre alle nuove collezioni di gioielleria dei luxury brand della community orafa, si terrà nei padiglioni berici anche il salone internazionale delle tecnologie e dei macchinari per l'oreficeria T.Gold e dal 18 al 20 marzo, e per l'orologeria contemporanea VÒClock Privé.