«Finte vaccinazioni per il Covid», indagate due dottoresse, studi perquisiti

VICENZA - Falso e truffa ai danni dell'Ulss: avrebbero simulato di somministrare il siero a una ventina di pazienti per far ottenere loro il green pass Covid. È l'accusa che ha fatto finire nel registro degli indagati due dottoresse di base a Bassano e Romano d'Ezzelino. Su disposizione della Procura, come riporta il Giornale di Vicenza, la Guardia di finanza ha perquisito gli studi delle due professioniste. I finti vaccini sarebbero stati somministrati ad almeno una ventina di pazienti.